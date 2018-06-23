Pınar Altuğ net konuştu: Oy vermek yerine…

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Seçimin pek çok insanın tatil dönemine denk gelmesi nedeniyle katılımın düşük olacağı düşüncesi ünlü isimleri de harekete geçirdi. Sosyal medya hesaplarından insanların oylarına sahip çıkması konusunda uyaran isimlerden Pınar Altuğ Atacan konuyu bir tık daha ileriye taşıyarak oy vermek yerine tatilini sürdürmeyi tercih edecek takipçilerinin kendisini takipten çıkarmasını istedi. Atacan’ın tavrını ortaya koymasının ardından kimi takipçileri onu eleştirirken kimileri de ne kadar haklı bir tepki gösterdiği konusunda Pınar Altuğ Atacan’a destek verdi. İşte oyuncu Pınar Altuğ Atacan’ın o paylaşımı:



