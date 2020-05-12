Pınar Altuğ, Şallı’ya yapılan yoruma dayanamadı

Oyuncu Pınar Altuğ, oğlu Pars'ın ölümü sonrası verdiği röportajın altına çok çirkin bir yorum yapılan Ebru Şallı'ya destek çıktı ve yapılan saygısız yoruma tepki gösterdi.

Ebru Şallı, oğlu Pars’ın ölümünün ardından sürdürdüğü sessizliğini geçen gün verdiği bir röportaj ile bozdu. Şallı’nın oğlunun kaybının ardından yaşadıkları sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Bunların altına yapılan yorumlardan bazıları ise son derece saygısız ve ciddiyetten uzak oldu.

Bu yorumlardan birine kayıtsız kalamayan Pınar Altuğ, Şallı’nın röportajının altına yapılmış “Bu karnı çıkmasın, çatlamasın diye erkenden aldırılan çocuklardan mı?” yoruma son derece haklı ve sert bir tepki ve şunları yazdı: “Gerçekten bu kadar kalpsiz, bu kadar kötü olabilir mi bir insan? Bence insan demek de hata ama!”