Pınar Altuğ sosyal medyanın diline düştü!
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızıyla birlikte bir süredir tatilin keyfini çıkarıyor. Altuğ, tatilinden kesitleri de sık sık Instagram hesabından yayınlamaya devam ediyor.
Önceki gün tekne turuna çıkan ünlü oyuncu, yayınladığı fotoğrafla sosyal medyanın diline düştü. Altuğ, eşi ve kızı ile çekildiği karelere yaptığı photoshop takipçilerinin gözünden kaçmadı.
O gün için bikini tercih eden Altuğ, fotoğraflarda göbeğini siyaha boyayarak mayo görüntüsü verince alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, “Uzaktan resim öğretmenliği okumuşumdur” , “Maksimum photoshop seviyesi bu olmalı” gibi yorumlar yaptı.