Pınar Altuğ sosyal medyanın diline düştü!

Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile tatilinden fotoğraflar yayınlayan Pınar Altuğ'un son fotoğrafındaki detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Altuğ, karnını siyaha boyayarak mayo görüntüsü vermeye çalıştığı fotoğraf sosyal medyada dalga konusu oldu.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızıyla birlikte bir süredir tatilin keyfini çıkarıyor. Altuğ, tatilinden kesitleri de sık sık Instagram hesabından yayınlamaya devam ediyor.

Önceki gün tekne turuna çıkan ünlü oyuncu, yayınladığı fotoğrafla sosyal medyanın diline düştü. Altuğ, eşi ve kızı ile çekildiği karelere yaptığı photoshop takipçilerinin gözünden kaçmadı.

O gün için bikini tercih eden Altuğ, fotoğraflarda göbeğini siyaha boyayarak mayo görüntüsü verince alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, “Uzaktan resim öğretmenliği okumuşumdur” , “Maksimum photoshop seviyesi bu olmalı” gibi yorumlar yaptı.