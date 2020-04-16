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Pınar Altuğ TBT yaptı saç rengi dikkat çekti
Pınar Altuğ TBT yaptı saç rengi dikkat çekti
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Pınar Altuğ takipçilerini geçmişe götürdü. Ünlü oyuncu saç rengiyle de hayranlarını ikiye böldü.
Magazin 16 Nisan 2020 - 14:24

Yıllardır sarı saçlarıyla görmeye alışkın olduğumuz oyuncu Pınar Altuğ Atacan eski pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Altuğ siyah saçlı halini sevenleriyle paylaştı. Altuğ’un 1997 yılında Ürdün’de çekilmiş bu karesini görenler arasında saç rengi tartışması yaşandı.

Altuğ’un saçları hayranlarını ikiye böldü. Bir kısım hayranı son halini beğense de bir kısım ise siyahı beğendi.

Altuğ paylaşımına “Madem perşembe ve ben karantina sebebiyle fotoğrafları düzenleme işine giriştim o zaman hadi paylaşalımmmm” yorumuyla fotoğraflarını paylaştı.

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Son güncelleme: 14:28 - 16.04.2020
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