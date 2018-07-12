Pınar Altuğ tekne tatilinde

Çocuklar Duymasın dizisiyle ekranlara dönüş yapan Pınar Altuğ, tatilini her yaz olduğu gibi yine teknesinde geçiriyor.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Eşi Yağmur ve kızı Su ile tatilin tadını çıkartan ve sosyal medya hesabından bu tatille ilgili paylaşımlarda bulunan Pınar Altuğ, Bozburun’da bulunan arkadaşlarıyla tatilin tadını çıkartıyor.

Geçtiğimiz yıl yenilediği H2O isimli teknesinde tatil yapan Altuğ bikinisiyle görüntülendi. Gün boyu güneşlenen ve denize giren oyuncu, bir süre kızı ile oynadıktan sonra köpeğini yıkadı.

İlerleyen yaşına rağmen formundan bir şey kaybetmeyen Altuğ, keyifli halleri ile dikkat çekti.