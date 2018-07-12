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Pınar Altuğ tekne tatilinde
Pınar Altuğ tekne tatilinde
Çocuklar Duymasın dizisiyle ekranlara dönüş yapan Pınar Altuğ, tatilini her yaz olduğu gibi yine teknesinde geçiriyor.
Magazin 12 Temmuz 2018 - 07:51

Eşi Yağmur ve kızı Su ile tatilin tadını çıkartan ve sosyal medya hesabından bu tatille ilgili paylaşımlarda bulunan Pınar Altuğ, Bozburun’da bulunan arkadaşlarıyla tatilin tadını çıkartıyor.

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Geçtiğimiz yıl yenilediği H2O isimli teknesinde tatil yapan Altuğ bikinisiyle görüntülendi. Gün boyu güneşlenen ve denize giren oyuncu, bir süre kızı ile oynadıktan sonra köpeğini yıkadı.

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İlerleyen yaşına rağmen formundan bir şey kaybetmeyen Altuğ, keyifli halleri ile dikkat çekti.

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Son güncelleme: 11:16 - 12.07.2018
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