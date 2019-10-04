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Pınar Altuğ telefon trafiğine takıldı
Pınar Altuğ telefon trafiğine takıldı
Oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün Nişantaşı’nda bulunan bir güzellik merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı. Altuğ, cilt bakımı yaptırdığını belirtti..
Emre ÇEVİK
Magazin 4 Ekim 2019 - 08:01

Bir güzellik merkezinde cilt bakımı yaptırın Pınar Altuğ, işlem sonrası güzellik merkezinden çıkış yaptı. Sokakta yürüyerek uzun süre cep telefonuyla görüşme yapan Altuğ, sokak ortasında röportaj yapmayacağını belirtti. Eşi Yağmur Atacan ile ilgili olarak sosyal medya hesabından gelen yorumlara verdiği cevaplar hatırlatılan Altuğ, bu konu hakkında konuşmayacağını söyledi. Altuğ, şarkıcı Kıraç'ın “Şehir kadınları çocuk bakamaz” sözlerinin hatırlatılması üzerine ise “Ne denir ki! Allah akıl fikir versin” yorumunda bulundu.