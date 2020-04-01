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Pınar Altuğ: Yakında iş başa düşecek
Pınar Altuğ: Yakında iş başa düşecek
Karantina günlerinde kızı Su ile mutfağa giren ve hemen her akşam yaptığı canlı yayınlarla takipçilerine yemek tarifleri veren Pınar Altuğ, çektiği selfie üzerinden takipçileriyle sohbet etti.
Magazin 1 Nisan 2020 - 09:08

Eşi ve kızı ile birlikte geçirdiği karantina günlerinde mutfaktaki hünerlerini sergileyen ve bunları da takipçileriyle paylaşan Pıınar Altuğ, uzun zamandır devam eden bu süreçle ilgili olarak zaman zaman takipçileriyle dertleşiyor. Hemen her paylaşımının altında kendisine çok sayıda soru yöneltilen Altuğ, kimi zaman çektiği selfieler üzerinden bu sorulara yanıt veriyor.

Pınar Altuğ hesabından yaptığı son paylaşımda uzayan kahkülleriyle ilgili şunları söyledi:

“Daha önce bu koltukta hiç bu kadar çok oturmamıştım, baya baya yerleştim dolayısıyla pozlar da çok benzer oluyor, kahküllerim de uzadı sanırım yakında iş başa düşecek biraz kısaltmak gerekecek”

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Son güncelleme: 09:09 - 01.04.2020
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