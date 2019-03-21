Pınar Altuğ’dan eşi Yağmur’la ilgili yoruma sert tepki

Çocuklar Duymasın dizisinde izlediğimiz Pınar Altuğ, instagram hesabından güzel bir hayat için gerekli olan maddeleri sıraladı. ‘Hayat Reçetesi’ adı altında mutlu olmak için yapılması gerekenleri paylaşan Altuğ’a bir takipçisinden evliliğiyle ilgili şaşırtıcı bir yorum geldi. Sosyal medya kullanıcısı, Altuğ’un paylaşımına “Kocan bırakınca da böyle pozitif olabilecek misin acaba? Adamın gençliğini yedin” yorumunu yazdı.

“KINA YOLLARIM”

Güzel giden evliliğiyle ilgili bu rahatsız edici yorum karşısında çılgına dönen Pınar Altuğ, “Bir gün bırakırsa kına yollarım isterseniz adresi şimdiden gönderin sonra eksik kalırsınız mazallah” cevabını verdi.