Pınar Altuğ’dan ifşa ve isyan bir arada

Ünlü isimlerin takipçileri sosyal medya hesabı üzerinden ulaşmaya çalıştıkları şöhretlere, özel mesajlar (DM) yoluyla isteklerini iletiyor. Ancak ne yazık ki milyonlara ulaşan takipçileri bulunan ünlü isimler bu mesajların büyük bir kısmını görmüyor ya da bakmıyor. Bu tercihleri yüzünden eleştirilen magazin ünlüleri kimi zaman hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla isyan bayrağını açıyor. Bunun son örneğini şimdilerde Çocuklar Duymasın adlı dizide izlediğimiz Pınar Altuğ gösterdi. Hesabından, kendisine gönderilen özel mesajları ifşa eden Altuğ şunları yazdı: “Hani ben DM bakmıyorum diye kızıyorsunuz ya bana, birkaç örneği paylaşmak istedim, ne kalbim dayanır ne de gücüm”



PINAR ALTUĞ HIZINI ALAMADI…

Kendisine gelen isteklerin sınırları zorlaması sonrasında isyan bayrağını açan Pınar Altuğ, birkaç farklı talebi de yine hesabından paylaştı. Altuğ, konuyla ilgili olarak takipçilerini ifşa ettiği eleştirilerine de katılmadığını söyleyerek isimlerini gizlediğini ve bu isteklerin yapılmasının normal karşılanamayacağını söyledi.



