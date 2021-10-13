Pınar Altuğ’dan Tamer Karadağlı’ya destek

Antalya Altın Portakal Ödülleri'nde Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerginlik sonrası Karadağlı'ya destek olan oyuncu Pınar Altuğ, "Ödül almaya çıkan kişi sahnede çok fazla konuşmamalı. Ödül törenleri ağzınıza geleni söylemeniz için bir yer değildir" dedi.

Sozcu.com.tr

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Festivalde Yalçın, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü ‘Zuhal’ filmindeki rolüyle kazanmıştı.

Yalçın, kürsüye çıkmasının ardından teşekkür konuşmasını yaparken Karadağlı da elinde ödülle hemen arkasında beklemişti. Bu sırada Karadağlı’nın sıkıldığını belli eden mimikleri dikkat çekmişti.

Karadağlı, Yalçın henüz konuşmasına devam ederken ödülü uzatmıştı. Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan Yalçın, önce “Kim verdi ödülü” diye sorarak arkasına bakmış, ardından da “Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz” diye eklemişti. Daha sonra olay sosyal medyada ve hatta siyaset dünyasında bile gündem olmuştu.

“AĞZINIZA GELENİ SÖYLEYEMEZSİNİZ”

Yaşanan gerilimle ilgili olarak Karadağlı’nın eski rol arkadaşı Pınar Altuğ’dan bir yorum geldi.

Altuğ, “Ödül almaya çıkan kişi sahnede çok fazla konuşmamalı. Hem ödül törenlerinde ağzınıza geleni söyleyemezsiniz. Tamer’in arkada öylece durması hoş bir görüntü oluşturmadı. O da orada misafir sonuçta” dedi.

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