Pınar Altuğ’dan tayt çıkışı: ‘O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak…’

Oyuncu Pınar Altuğ’un 31 Mart seçimlerinde oy kullanırken giydiği tayt gündemdeki yerini koruyor. Altuğ, giydiği taytın vücut hatlarını belli ettiğinden dolayı hayranlarının büyük eleştirisine maruz kalmış, gelen eleştiriler sonrası fotoğrafı kaldırıp kırptıktan sonra tekrar yayınlamıştı. Genital bölgesini belli eden tayt hakkında aylar sonra açıklama yapan Pınar Altuğ “Benim için amaç ‘oy kullanın oy kullanmak vatandaşlık görevidir' bunu anlatmaktır. Dolayısıyla sandıkta gözüksün diye daha geniş çekilen bir fotoğrafta hiç aklımın ucundan geçmeyecek bir kareydi. Ben görünceye kadar da maalesef birçok insan fotoğrafı kopyalamıştı. O fotoğrafı küçültüp bir daha koydum” dedi.

Altuğ, fotoğraf koyarken neye dikkat edeceğini bilmediğini söyleyerek şöyle devam etti: “Neye dikkat edeceğimi bilmiyorum çünkü benim başka birinin fotoğrafında, o fotoğrafı büyütüp oraya bakmak aklımın ucundan geçmiyor. O yüzden de şimdi şuna bakıyorum; Dekoltede tehlike var mı? Oluyor yani kadınsın… İstenmeyen görüntü çıkar… Ben bir kadının taytı neresinde duruyor diye büyütüp bakmam. Her kadının da başına gelebilecek bir şey ayrıca…”