Pınar Altuğ’nun doğum günü paylaşımları

Milyonlar tarafından sevilmesini sağlayan Çocuklar Duymasın projesine geri dönen Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yeni yaşıyla ilgili paylaşımda bulundu.

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Eşi ve kızıyla birlikte yeni yaşını kutlayan Pınar Altuğ kendisine farklı kişiler tarafından yapılan sürprizleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Yağmur Atacan’la birlikte magazin dünyasında parmakla gösterilecek bir evlilik yürüten Pınar Atuğ hesabından yaptığı pastalı paylaşımlara çok sayıda beğeni aldı.

Pınar Altuğ, 44. doğum gününü dizinin çekim arasında teknesinde kutladı. Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Pınar Altuğ ‘1 sene daha sevdiklerimle’ notunu düştü. Pınar Altuğ doğum gününden ikinci paylaşımında ise sevenlerine mesaj yolladı.



