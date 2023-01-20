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Pınar Altuğ’un baba özlemi…

Oyuncu Pınar Altuğ, babasının ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabında duygusal bir mesaj yayınladı.

Yayınlanma: 16:14 - 20 Ocak 2023 Güncellenme:
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Pınar Altuğ’un baba özlemi…

17 yaşında annesini kanser hastalığından, 23 yaşında ise babasını geçirdiği trafik kazası sonucu kaybeden oyuncu Pınar Altuğ, babasının ölüm yıl dönümünde Instagram hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.

“SENSİZ 32 SENE…”

Altuğ, 1991 yılında kaybettiği babasının fotoğrafının altına “Babam… Çok özlüyorum. 20.01.1991. Sensiz 32 sene… İyi ki senin kızınım” diye yazdı.

Henüz lise öğrencisiyken modellik yapmaya başlayan Pınar Altuğ, 1994 yılında katıldığı Miss Turkey’de Türkiye Güzeli seçildi ve adını duyurmayı başardı. 1995 yılında magazin programı sunucusu olarak televizyonlara çıkmaya başlayan Pınar Altuğ, 2000 yılındaki Kurt Kapanı ile ilk kez filmlerde boy gösterdi.

Çoğumuzun Çocuklar Duymasın’daki Meltem karakteri ile tanıdığı oyuncu, kızı Su ve eşi Yağmur Atacan’la mutlu bir hayat sürüyor.

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