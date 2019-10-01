Pınar Altuğ’un fotoğrafına: Zaten kocan kısa sende o kadar topuk…

Çocuklar Duymasın adlı diziyle milyonların gönlünde taht kuran Pınar Altuğ, geride bıraktığımız akşam eşi Yağmur Atacan’la birlikte Sedef Adası’nda gerçekleştirilen bir düğünde boy gösterdi. Sezonun trend rengi fuşya mini bir elbise tercih eden Pınar Altuğ, her zamanki gibi yine bronz teniyle dikkat çekti. Kıyafetini lace up burnu açık siyah bir botla kombinleyen Altuğ’un eşi ise lacivert keten bir takım tercih etti ve altına da spor ayakkabı giymekle yetindi.

ELEŞTİREL YORUMLARI YANITSIZ BIRAKMADI

Aralarındaki yaş farkı dolayısıyla sürekli olarak takipçilerinin acımasız yorumlarına maruz kalan Altuğ, yaptığı paylaşım sonrasında yine pek çok yorum aldı. Özellikle kocası ile arasındaki yaş farkı üzerine kurulu yorumları yanıtsız bırakmayan Pınar Altuğ daha birçok yorumu da yanıtladı. İşte onlardan bazıları:







