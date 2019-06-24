Pınar Altuğ’un seçim fotosuna tayt hatırlatması

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle girdiği iletişim üzerinden zaman zaman haber olan Pınar Altuğ, geride bıraktığımız gün oy kullanan 10 milyon İstanbullu’dan biri olarak sandık başına gitti. Oyunu atarken çekilmiş bir karesini emojilerle süsleyerek hesabından paylaşan Altuğ bu kare üzerinden hiç beklemediği bir yorum aldı.

TAYT HATIRLATMASI

Sıcak havanın da etkisiyle mini bir etek ve askılı bir tişört tercih eden Altuğ, bir takipçisinin 31 Mart seçiminde giydiği ve dikkat çeken taytını hatırlatınca başarılı oyuncunun cevabı: “Ben sıcak sebebiyle giymedim ama arzu ederseniz size yollayayım giyip aynada kendinize bakar mutlu olursunuz” şeklinde oldu.