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Pınar Darcan, Aleyna’nın ayısıyla klip çekti
Pınar Darcan, Aleyna’nın ayısıyla klip çekti
Pınar Darcan uzun bir aradan sonra yeni şarkısı 'Eğleniyor muyuz' ile döndü. Darcan, ayılı klibiyle ilgi çekti.
Magazin 4 Temmuz 2018 - 11:26

Şarkıcı Pınar Darcan uzun süren suskunluğunu ‘Eğleniyor muyuz?' şarkısıyla bozdu. Şarkısını bir de kliple taçlandıran güzel şarkıcı, Aleyna Tilki'nin ayıcığıyla da kamera karşısına geçti.

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Şarkıcıya instagram hesabından ‘O Aleyna'nın ayısı değil mi?', ‘Noolur bana ver' şeklinde yüzlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar ise şarkının altına Hande Yener'i tag'leyerek ‘Bu şarkı tam Hande'lik', ‘Hande abla sen okusaydın şarkı patlardı' şeklinde yorumlar yaptı.

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