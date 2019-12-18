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Pınar Deniz, Can Yaman hakkında konuştu
Pınar Deniz, Can Yaman hakkında konuştu
Dün akşam katıldığı bir dizi galasında, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pınar Deniz, Can Yaman ile oynayacağı diziden ayrılması ile ilgili 'Kendisini tanımıyorum' dedi...
Magazin 18 Aralık 2019 - 15:50

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, dün akşam katıldığı bir dizi galasında, Can Yaman ile ilgili yöneltilen soruları yanıtladı. Can Yaman’ın ‘libido’ açıklaması ve ardından sergilediği tutumlar nedeniyle, birlikte oynayacakları diziden ayrıldığı iddia edilen Deniz, iddialara yanıt verdi.
Oyuncu “Benim için çok önemli bu. Kadına şiddetin, kadının ezildiği bir işin içinde olmak istemiyorum. Ben bu yüzden bu sene birçok işi reddettim. Kendisini tanımıyorum ama o röportaj çok etkili oldu” dedi.

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