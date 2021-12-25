Pınar Deniz corona virüsüne yakalandı

Geçen sene ailesi Covid-19'a yakalanan ve anneannesini virüs sebebiyle kaybeden oyuncu Pınar Deniz'in testi pozitif çıktı.

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Oyuncu Pınar Deniz, corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Test sonucu pozitif çıkan Deniz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok teşekkür ederim yazan, soran herkese. İyiyim şu an. Hastane doluydu, yine vakalar çok artmış maalesef. Kendimizin ve başkalarının sağlığı için daha tedbirli olmamız gerekiyor. Sağlıklı, korkusuzca yaşayacağımız günlerde buluşmak dileğiyle… Sevgiler…” ifadelerini kullandı.

ANNEANNESİNİ CORONADAN KAYBETMİŞTİ

Pınar Deniz’in anneannesi, geçen sene corona virüsü sebebiyle vefat etmişti.

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