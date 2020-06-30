Pınar Deniz iş toplantısında

‘Vatanım Sensin’ dizisindeki rolü ile bir anda geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Pınar Deniz, önceki gün Levent’te bulunan bir AVM’de görüntülendi. Meydan katında bulunan bir mekanda iş arkadaşları ile bir araya gelen oyuncu, yeni projeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rol aldığı sinema filminin çekimlerini önceki gün bitirdiğini söyleyen Deniz, ” Sinema filmimiz bitti. Şimdi de şu sıralar gelen tekliflerle ilgili görüşmelerimiz oluyor. Bir kaçta güzel dizi projemiz var fakat şu aşamada henüz netleşen bir durum olmadığı için net bir şey söylemek çok doğru olmaz. Ama dediğimiz gibi görüşmelerimiz sürüyor.” açıklamasında bulundu.

