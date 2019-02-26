Pınar Eliçe: Programımı Lerzan Mutlu bitirdi

Evlendikten sonra sahnelere veda eden Pınar Eliçe, konuk olduğu programda sahnelere geri döndüğünün müjdesini verdi. Şarkıcı, sahnelere dönme kararı ile ilgili, “Menajerim 5 yıl boyunca ikna etmeye çalıştı. İstediğim koşullardaki çalışma ortamını buldum. Benim için profesyonellerle çalışmak, ekip çok önemliydi. Çalıştığım mekan, çalıştığın insanların işi bilmesi çok önemli” dedi.

“ÇOK MADDİYATÇI OLDUK”

Programda konu, bir dönem polemik yaşadığı Lerzan Mutlu’nun “Fakir erkekle de evlenirim” açıklamalarına geldi. Konuyla ilgili konuşan Eliçe, “Çok maddiyatçı olduk. Artık insanlar sanal ortamlarda sanal ilişkiler yaşayarak, kendisini olduğundan farklı göstermeye çalışıyor. Hepimiz ufak yollu ruh hastası olduk. En büyük zenginlik sağlık ve kişinin iç dünyasındaki mutluluktur” dedi.

“LERZAN MUTLU BİTİRDİ”

Yıllar önce aynı kanalda program yaptığı Lerzan Mutlu ile yaşadığı kavga sonrası programına son verilen Eliçe, konuyla ilgili “Lerzan Mutlu ile yorum yapmak istemiyorum. Beni ilgilendirmiyor. O günden sonra hiç konuşmadık. Kendisiyle alıp veremediğim yok. Herkesin yaşamı, düşüncesi farklı. Herkese başarılar diliyorum” dedi. Sahnelere bu olay sonrası ara verme kararı aldığını söyleyen ünlü şarkıcı, “Benim için hayattaki en önemli şey ekmekle oynanmaması. O dönem ben programdan ayrılmadım. Hiçbir suçum olmadan benim bir anda programım bitirildi. Ben bunun nedenlerini sonradan öğrendim. Bunlar beni o dönemde küstürmüştü. O günü çok iyi hatırlıyorum. Bu süreç 1-2 aylık periyoda yayıldı. Burada belki Lerzan’ın da benim de suçum yok. Arada laflar gelip gitti. Birbirimize karşı doldurulduk. Tatsız bir süreçti, gergin ortamdı. O gün yaşanmaması gereken çirkin şeyler oldu. Ben orada işime çıkacakken bir sürü şımarıkça hareketler, bağırışlar, çağırışlar oldu. O gün hissettim. Sonrasında da programım bitirildi. Bu hiç etik değildi. Benim de bir adım var. Beni nasıl işe alırken oturup konuştularsa bana seyircilerimle vedalaşabilme şansı verilmeliydi. Benim de sevenlerim var. Onlarla vedalaşma imkanı vermediler “dedi.

Eliçe, programda “Bir erkeği etkilemek için ne yaparsın sorusuna” da “Olduğum gibi davranırım, hiç bir şey yapmam. O beni etkilesin” diye yanıt verdi. Bizim yaşlarla bekar erkek bulmak zor” diyen şarkıcı,

“Bir erkeğin ne kadar başarılı olduğu önemli. Cahili gördüm mü kaçın” diye konuştu.

“5 DAKİKALIĞINA 25 MİLYON DOLARLIK TEKTAŞ TAKTIM”

Lady Gaga’nın 91. Oscar Ödülleri Töreni’ndeki takıları ile ilgili de konuşan ünlü şarkıcı, “Amerika’ya gittiğimde 5 dakika 25 milyon dolarlık tektaş takmışlığım var” diye konuştu.