Pınar Fidan kimdir? Pınar Fidan hakkında bilinenler…

Pınar Fidan isimli kişinin Madımak Katliamı ve Aleviler hakkında yaptığı konuşma toplum her kesiminden tepki topladı. Geçmişte çektiği Youtube videoları ile bilinen Pınar Fidan kimdir merak konusu oldu.

PINAR FİDAN KİMDİR?

Hakkında çok fazla bir bilginin olmadığı Pınar Fidan, Stand-Up dışında Youtube’de “Açık Büfe” adlı kanalının da ekip üyeleri arasında yer alıyor. Youtube’de “Ofansif Mizah” adlı kanalda yaptığı Aleviler hakkındaki sözleri ile büyük bir tepki topladı.