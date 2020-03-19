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Pınar Fidan kimdir? Pınar Fidan hakkında bilinenler…
Pınar Fidan kimdir? Pınar Fidan hakkında bilinenler…
Pınar Fidan, stand up gösterisinde Aleviler hakkında kullandığı ayrımcı ifadelerin ardından Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyadan tepki yağmuruna tutulan Pınar Fidan kimdir merak ediliyor. İşte hakkında bilinenler...
Magazin 19 Mart 2020 - 13:41

Pınar Fidan isimli kişinin Madımak Katliamı ve Aleviler hakkında yaptığı konuşma toplum her kesiminden tepki topladı. Geçmişte çektiği Youtube videoları ile bilinen Pınar Fidan kimdir merak konusu oldu.

PINAR FİDAN KİMDİR?

Hakkında çok fazla bir bilginin olmadığı Pınar Fidan, Stand-Up dışında Youtube’de “Açık Büfe” adlı kanalının da ekip üyeleri arasında yer alıyor. Youtube’de “Ofansif Mizah” adlı kanalda yaptığı Aleviler hakkındaki sözleri ile büyük bir tepki topladı.

Son güncelleme: 13:46 - 19.03.2020