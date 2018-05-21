‘Pınar Hanım sanki üniversiteye giden oğlun gibi…’

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Aralarındaki yaş farkından dolayı sürekli olarak magazin sayfalarına konuk olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, yine benzer bir konudan dolayı gündeme geldi. Pınar Altuğ, Instagram hesabından “Canımın içi koca, iyi ki doğmuşsun, iyi ki hayatıma girmişsin. Beraber daha çok uzun yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum” notuyla Yağmur Atacan’ın fotoğrafını paylaştı.

SORUMSUZ YORUMLAR PINAR ALTUĞ’U KIZDIRIYOR

Bir takipçisi fotoğrafın altına ‘Sanki üniversiteye giden oğlunmuş gibi Pınar Hanım’ yorumunu yaptı. Pınar Altuğ’dan ise yanıt gecikmedi: “Peki bundan size ne” Pınar Altuğ 43, Yağmur Atacan 35 yaşında. 2008’de evlenen çiftin Su adında bir de kızları var.