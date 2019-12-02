Pınar’ın kafasını karıştıran Kürtçe yorum

Oyuncu Pınar Altuğ Atacan Instagram hesabı üzerinden eşi Yağmur'la baş başa çekilmiş bir selfiesini paylaştı, bu paylaşıma gelen Kürtçe bir yorum başarılı oyuncunun kafasını karıştırdı.

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle sürekli olarak haber olsalar da mutlulukları ve örnek evlilikleriyle sürekli olarak göz önünde olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti geçtiğimiz günlerde bir Londra ziyareti gerçekleştirdi. Kızları Su ile birlikte keyifli vakit geçiren ve enerji depolayan Pınar ve Yağmur bol bol fotoğraf çekerek mutlu anlarını ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.

TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI, KAFASI KARIŞTI

Pınar Altuğ, Londra tatilinde çekilmiş selfielerinden birini hesabından; “Madem aralık geldi ve artık hava soğudu o zaman geçen haftadan bir fotoğraf, soğuklara hazırız” notuyla paylaştı. Takipçilerinden gelen yorumlara karşılık veren başarılı oyuncu bir takipçisinin yazdığı; “Sen ve Baran” yorumuna anlamadığını göstermek için soru işaretiyle yanıt verdi. Takipçisi ise Pınar Altuğ’un kafasını karıştıran yorumuna “Kürtçe’de Yağmur Baran demek” sözleriyle açıklık getirdi.