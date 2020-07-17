Pınar’ın paylaşımına kaynanasından yorum geldi!

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden bir TBT yaptı ve ailesiyle birlikte olduğu 2015 yılına ait bir kareyi paylaştı. Yaptığı paylaşımına çok sayıda yorum alan Pınar'a eşinin annesi Nurdan Hanımdan da bir yorum geldi.

Karantina dönemini verimli bir şekilde geçirmek adına takipçileriyle sosyal medya üzerinden etkileşime geçen Pınar Altuğ bu süreçte kızı Su ile birlikte mutfağa girdi ve verdiği yemek tarifleri ile takipçilerini mutlu etti.

Normalleşme süreci sonrasında ailesiyle birlikte tatile çıkan ve buradan da sosyal medya paylaşımlarına devam eden Pınar Altuğ, Perşembe günü gerçekleştirilen TBT paylaşımını pas geçmedi ve takipçilerini 2015 yılına götürdü.

Birlikte çekilmiş bir karelerini “Ennn sevdiğim fotoğraflarımızdan biri” notuyla paylaşan Pınar Altuğ aralarında kaynanasının da bulunduğu çok sayıda isimden beğeni ve yorum aldı. Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’ın annesi Nurdan Hanım bu kareye: “Oğlumun Koca burnunu, kuzunun koca dili yiring, gelinin koca bi şeyini bulamadım” notunu düştü.