Pink: Kimse güvende değil

Geçen günlerde kendisinin ve üç yaşındaki oğlu Jameson'ın corona virüsüne yakalandığını açıklayan ünlü şarkıcı Pink, Instagram hesabından canlı yayın yaparak merak edilenleri açıkladı. Pink, "Bize, çocuklarımızın iyi olacağına dair söz verdiklerini düşünmüştüm ama bu kesin değil. Kimse güvende değil" dedi.

ABD’li ünlü şarkıcı Pink, üç yaşındaki oğlu Jameson’la birlikte yaşadığı sürecin korkutucu bir hal aldığını söyledi.

Instagram hesabından yaptığı canlı yayında, oğlu ve kendisi hakkında merak edilenler anlatan Pink, henüz tam olarak iyileşemediklerini fakat daha iyi olduklarını açıkladı.

Yaklaşık 8 milyon takipçisine seslenen ünlü şarkıcı, “Kritik safhayı atlattığımızı umuyoryum ama bu hastalık tam bir lunapark treni. Tam daha iyi olduğunu düşündüğünde başka bir şey oluyor” dedi.

“KİMSE GÜVENDE DEĞİL”

Oğlu ve kendisinde gördüğü semptomları üç hafta boyunca günlüğüne kaydeden Pink, “Üç hafta sonra hala yüksek ateşi vardı. Bu ikimiz için de lunapark treni gibiydi” şeklinde anlattı. Astım hastası olan şarkıcı, durumun korkutucu olduğunu itiraf etti.

Pink, corona virüsü hakkında gençlerin güvende olduğunu vurgulayan yetkililere de tepki göstererek, “Başlangıçta hep, ‘eğer gençseniz’, ‘bu hastalık 65 yaş ve üstünde öldürücü’, ‘çocukların hepsi güvende’ gibi şeyler duyduk. Ama Jameson gerçekten hastaydı ve çok korkutucuydu. Bize çocuklarımızın iyi olacağına dair söz verdiklerini düşünmüştüm ama bu kesin değil. Kimse güvende değil” dedi.

Ünlü şarkıcı, eşi Carey Hart ve 8 yaşındaki kızının sağlıklı ve iyi olduklarını belirtti.