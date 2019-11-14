Pink müzik kariyerine ara veriyor

Ünlü şarkıcı Pink, dün katıldığı ödül töreninde kariyerine ara vereceğini açıkladı. En az bir yıl müziğe ve sahnelere ara verip, 'farklı işlerle uğraşacağını" söyledi.

ABD’li şarkıcı Pink, dün 53. Country Müzik Ödülleri törenine eşi Carey Hart, kızı Willow ve oğlu Jameson ile katıldı. Kırmızı halıda basın mensuplarının sorularına cevap verirken geleceği ile ilgili planlarından da bahsetmeyi ihmal etmedi.

Pink, kariyerine bir yıl ara vereceğini ve “Artık farklı bir şeyler yapma zamanı” diyerek bir süre müzikten ve sahneden uzak olacağını açıklamış oldu. İki yıldır süren Beautiful Trauma adlı dünya turnesinin ardından ünlü şarkıcı inzivaya çekilecek.

Eşi Carey Hart’ın kariyerine odaklanması için bu aranın bir fırsat olduğunu dile getiren Pink, “Şimdi sıra onda” dedi.

Gelecek projeleri hakkında ise sessizliğini koruyan Pink’ten gelen bu haber hayranlarını biraz üzmüşe benziyor.