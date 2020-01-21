Pink yaşlanmak hakkında konuştu: “Estetik ameliyatların arkasına saklanamam”

Geçtiğimiz eylül ayında 40 yaşına giren başarılı şarkıcı Pink, yaşlanma konusunda kendisiyle ne kadar barışık olduğunu bir kez daha takipçileriyle paylaştı.

Resmi Twitter hesabından “Kendime not” başlığıyla bir tweet dizisi paylaşan ünlü şarkıcıyla destek yağdı. Yaş aldıkça gördüğü değişimleri deneyimlerken hissettiklerini belirten ünlü isim, “Sevgili ben, yaşlanıyorsun. Kırışıklıklarını görüyorum, özellikle gülümsediğinde. Burnun büyüyor… Bu yeni gerçekliğe alıştıkça tuhaf görünüyor ve hissediyorsun. Burnun çocukların gibi görünüyor ve güldüğünde beliren kırışıklıklar… Ve evet aptal, sigara içiyordun” dedi.

Pink, yaşadığı bu değişiklikler sebebiyle asla bıçak altına yatmayacağını ve botoks yaptırmayacağını da belirtti. Ara sıra yüzünde değişiklik yapmak istediğini de itiraf eden Pink, “Ama ne zaman izlediğin programda karakterin hislerini görmek istediğinde onların yüzleri hareket bile etmiyor. Bunun arkasına saklanamam. Yapamam” dedi.

Dış görünüşüne hiçbir zaman bağımlı bir insan olmadığını söyleyen Pink, “Yeteneğim ve kişiliğimin yüzümden çok daha önemli olduğuna karar verdim” dedi.

Pink hiçbir zaman estetik operasyon yaptırmayacağının sebebini ise şu sözlerle ifade etti: “Çocuklarımın, kızgın olduğumda yüzümün nasıl göründüğünü bilmelerini istiyorum”