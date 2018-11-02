Pişti sorusu kızdırdı

Arda Turan ile bir bar çıkışı kavga eden ve bu kavga sonucu burnu kırılan Berkay Şahin sağlığına kavuştu. Olayın ardından ilk kez burnunda ameliyat izi olmadan objektiflere yansıyan Berkay Şahin eşi Özlem ve kızı Arya ile geldiği mekan çıkışı objektiflere yansıdı.

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Özlem Şahin ve kızı ile yemek yediği mekandan ayrılırken “Yemek yediğiniz yerin karşısı Arda Turan’ın sürekli gittiği mekanla dip dibe pişti olabilirdiniz” şeklinde soru soran gazeteciye sitem eden ve sinirlenen Berkay Şahin “Ne alakası var ben buraya yıllardır geliyorum, şuan sorunu anlamakta zorlandım, hep geldim her zaman da gelirim” şeklinde cevap verdi.

LAZER İLE AÇTILAR

Burun kırığının ardından sağlık durumu hakkında yöneltilen soruları da yanıtlayan Berkay Şahin, “Burnumda sorun yok, bir tıkanıklık vardı, onu da lazerle açtılar, şuan iyiyim” cevabını verdi.

EKONOMİK BOYUTTA DEĞİLİM

Mekan çıkışı kızı ve eşini arabaya bindiren ve direksiyon başına geçen Berkay Şahin “Bu olaydan sonra sahnelere çıkamadınız, maddi kaybınız oldu mu” şeklindeki soruya da “Oldu tabi ama ben işin maddi boyutunda değilim, adli sürecin tamamlanmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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