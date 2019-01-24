Pixels filmi konusu ve oyuncuları: Pixels Türkçe seslendirmeleri kimler yaptı?

Pixels konusuyla dikkat çeken aksiyon filmleri arasında yer alıyor. Pixels özellikle televizyonda yayınlandığı dönemlerde konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Pixels filminde seslendirmeleri kim yaptı? İşte konusu...

Dizilerin ara vermesi ile birlikte kanallar da yerli ve yabancı sinema filmlerini yayınlıyor. Bu akşam ekranda yer alacak filmlerden biri de Pixel. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken film Pixels hakkında bilgiler…

PİXELS KONUSU

Klasik atari oyunlarının görüntülerini yanlış yorumlayıp bir savaş ilanı olarak algılayan uzaylılar, bu oyunlardaki karakterlerin benzerleriyle dünyaya saldırırlar. Başkan Will Cooper (Kevin James) son çare olarak 80’li yılların atari şampiyonu çocukluk arkadaşı Jules Brenner (Adam Sandler) ve onun oyun delisi arkadaşlarına başvurmak zorunda kalır.

PİXELS OYUNCULARI

Adam Sandler … Brenner

Kevin James … President Will Cooper

Michelle Monaghan … Violet

Peter Dinklage … Eddie

Josh Gad … Ludlow Lamonsoff

Matt Lintz … Matty Van Patten

Brian Cox … Admiral Porter

PİXELS SESLENDİRMELERİ KİM YAPTI?

Fatih Özacun, Figen Sümeli, Aydoğan Temel, Kerem Kobanbay, Özgür Özdural