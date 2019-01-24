Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Pixels filmi konusu ve oyuncuları: Pixels Türkçe seslendirmeleri kimler yaptı?
Pixels filmi konusu ve oyuncuları: Pixels Türkçe seslendirmeleri kimler yaptı?
Pixels konusuyla dikkat çeken aksiyon filmleri arasında yer alıyor. Pixels özellikle televizyonda yayınlandığı dönemlerde konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Pixels filminde seslendirmeleri kim yaptı? İşte konusu...
Magazin 24 Ocak 2019 - 16:16

Dizilerin ara vermesi ile birlikte kanallar da yerli ve yabancı sinema filmlerini yayınlıyor. Bu akşam ekranda yer alacak filmlerden biri de Pixel. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken film Pixels hakkında bilgiler…

PİXELS KONUSU

Klasik atari oyunlarının görüntülerini yanlış yorumlayıp bir savaş ilanı olarak algılayan uzaylılar, bu oyunlardaki karakterlerin benzerleriyle dünyaya saldırırlar. Başkan Will Cooper (Kevin James) son çare olarak 80’li yılların atari şampiyonu çocukluk arkadaşı Jules Brenner (Adam Sandler) ve onun oyun delisi arkadaşlarına başvurmak zorunda kalır.

PİXELS OYUNCULARI

Adam Sandler … Brenner
Kevin James … President Will Cooper
Michelle Monaghan … Violet
Peter Dinklage … Eddie
Josh Gad … Ludlow Lamonsoff
Matt Lintz … Matty Van Patten
Brian Cox … Admiral Porter

PİXELS SESLENDİRMELERİ KİM YAPTI?

Fatih Özacun, Figen Sümeli, Aydoğan Temel, Kerem Kobanbay, Özgür Özdural

Son güncelleme: 16:17 - 24.01.2019
Etiketler