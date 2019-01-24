Pixels filmi konusu ve oyuncuları: Pixels Türkçe seslendirmeleri kimler yaptı?

Dizilerin ara vermesi ile birlikte kanallar da yerli ve yabancı sinema filmlerini yayınlıyor. Bu akşam ekranda yer alacak filmlerden biri de Pixel. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken film Pixels hakkında bilgiler…
PİXELS KONUSU
Klasik atari oyunlarının görüntülerini yanlış yorumlayıp bir savaş ilanı olarak algılayan uzaylılar, bu oyunlardaki karakterlerin benzerleriyle dünyaya saldırırlar. Başkan Will Cooper (Kevin James) son çare olarak 80’li yılların atari şampiyonu çocukluk arkadaşı Jules Brenner (Adam Sandler) ve onun oyun delisi arkadaşlarına başvurmak zorunda kalır.
PİXELS OYUNCULARI
Adam Sandler … Brenner
Kevin James … President Will Cooper
Michelle Monaghan … Violet
Peter Dinklage … Eddie
Josh Gad … Ludlow Lamonsoff
Matt Lintz … Matty Van Patten
Brian Cox … Admiral Porter
PİXELS SESLENDİRMELERİ KİM YAPTI?
Fatih Özacun, Figen Sümeli, Aydoğan Temel, Kerem Kobanbay, Özgür Özdural