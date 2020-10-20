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Pizza siparişi veren şarkıcı Alya, kutuyu açınca şoke oldu
Pizza siparişi veren şarkıcı Alya, kutuyu açınca şoke oldu
Geçen gün evine pizza siparişi veren şarkıcı Alya, pizzanın altından tel çıkınca şaşkına uğradı. Pizzadaki telin fotoğrafını takipçileriyle paylaşan şarkıcı, firmaya "Siz kafayı yediniz herhalde" diyerek tepki gösterdi.
Magazin 20 Ekim 2020 - 13:18

Galatasaray’ın şampiyonluk gecesinde söylediği şarkılarla geniş kitlelere ulaşan ve daha sonra adı Hakan Sabancı ile anılan Alya, geçen günlerde evine pizza sipariş etti.

Kutuyu açan şarkıcı, pizzanın altında tel olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

“SİZ KAFAYI YEDİNİZ HERHALDE?”

O anları Twitter hesabından takipçileriyle paylaşan Alya, “Siz kafayı yediniz herhalde? Böyle pizza mi gönderilir? İçinde tel var resmen” ifadelerini kullandı.

Alya, kısa sürede gündem olan paylaşımın ardından attığı tweet’i silerek kafa karıştırdı.

Alya’nın sildiği paylaşım.

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