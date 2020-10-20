Pizza siparişi veren şarkıcı Alya, kutuyu açınca şoke oldu

Galatasaray’ın şampiyonluk gecesinde söylediği şarkılarla geniş kitlelere ulaşan ve daha sonra adı Hakan Sabancı ile anılan Alya, geçen günlerde evine pizza sipariş etti.

Kutuyu açan şarkıcı, pizzanın altında tel olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

“SİZ KAFAYI YEDİNİZ HERHALDE?”

O anları Twitter hesabından takipçileriyle paylaşan Alya, “Siz kafayı yediniz herhalde? Böyle pizza mi gönderilir? İçinde tel var resmen” ifadelerini kullandı.

Alya, kısa sürede gündem olan paylaşımın ardından attığı tweet’i silerek kafa karıştırdı.