Playboy kurucusu Hugh Hefner’ın eşinden sansasyonel açıklamalar

Dünyaca ünlü erkek dergisi Playboy'un kurucusu Hugh Hefner'ın üçüncü eşi Crystal Hefner'dan özel hayatlarına dair çarpıcı açıklamalar geldi. Yeni kitabı "Sadece İyi Şeyler Söyle"yi piyasaya sürmeye hazırlanan Hefner, göreceği tepkilerin farkında olduğunu söylüyor.

Sozcu.com.tr

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2012-2017 yılları arasında ABD’li iş insanı Hugh Hefner’la evli kalan model Crystal Hefner (37), Playboy’un Aralık 2009 Güzeli ve Temmuz 2011 sayısının ön kapağında “Amerika’nın Prensesi” olarak da tanınan bir isim.

2017’de hayatını kaybeden Hefner’la olan evlilikleri hakkında sansasyonel açıklamalar yapan Crystal, anılarını hatırlarken yüzünü buruşturuyor. “Silikon göğüslerim çok büyüktü” diyen genç kadın, “Çin’den gelen şişirilmiş bir seks bebeği gibi görünüyordum. İmplantlarım sadece dekordu, sanki kostüm giyiyormuşum gibi hissettirdiler.” diye ekliyor.

Crystal’ın anlattığına göre, ilişkileri başladığında kendisi 21, Hefner ise 81 yaşındaydı. Kocası, ona hangi oje tonunu sürmesi gerektiğini (pembe, soluk ve transparan, asla mat olmayan) dikte ediyor ve dipleri göründüğünde kafasına hafifçe vuruyordu.

AKŞAM 18:00’DAN SONRA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Evdeyken, genç karısının onunla akşam yemeğini (her zaman krem peynirli ve krakerli tavuk çorbası) yemesi ve en sevdiği filmleri birlikte izlemeleri için evde olmasını sağlayacak şekilde akşam 6’da sokağa çıkma yasağı koydu. Ayrıca hava karardıktan sonra da Hefner’in ünlü olduğu grup seks etkinliğine katılması bekleniyordu.

Crystal bu anları, “Utanç vericiydi. Yatak odamızda aynı anda kaç kişinin bulunduğunu bilmiyorum ama çok fazla. Oldukça kötü. ‘Ah, şimdi sıra sende’ derdik. Aslında kimse orada olmak istemiyordu ama sanırım Hef böylece hâlâ 40’lı yaşlarında olduğunu düşünüyordu ve o geceler, insanlar, malikane bu fikri güçlendirdi. ‘Güç hâlâ elimde’ diye hissetti.” şeklinde anlatıyor.

Dikkat çekici bir başka olay ise, 200 genç kadının Playboy malikanesine akın ettiği ünlü “Pazar Eğlenceleri” olarak biliniyor. Crystal’ın anlattığına göre kocası Hefner, seksen yaşını aşmış olmasına rağmen o kadar çok Viagra aldı ki, işitme duyusunu kaybetti (ilacın bilinen bir yan etkisi). Bu konuyla ilgili olarak da eski eş, “Hef her zaman sağır olmayı ve yine de seks yapabilmeyi tercih ettiğini söylerdi. Tuhaf,” açıklamasında bulunuyor.

Çıkaracağı kitap dışında Crystal şimdilerde akademik kariyerine odaklanmış durumda. Psikoloji alanında doktorasını alırsa kızlık soyadına dönerek “Dr. Crystal Harris” unvanını almayı planlıyor. Eski model, “Bunu alırsam her şey biter. Playboy’un kurucusu Hugh Hefner’in ölümüyle dul kaldıktan altı yıl sonra bile beni tanımlayan Hefner soyadı ve Playmate kimliğiyle vedalaşabilirim” diyor.

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