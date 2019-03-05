Polat Gülman: Annem babamı kapının önüne koydu

Gülman Grup'un patronu ünlü iş adamı Kemal Gülman, 2013'te kendisine 200 milyon liralık boşanma davası açan 21 yıllık eşi Vahide Feryal Gülman’a, yeni bir boşanma davası açtı. 500 bin liralık tazminat talebiyle açılan yeni davada tanıklık yapan Kemal Gülman'ın oğlu Polat Gülman, "Babam, biraz kapının önüne konmuş gibi oldu" ifadesinde bulundu.

Ünlü iş adamı Kemal Gülman, 21 yıllık eşi Vahide Feryal Gülman’ın kendisine açtığı boşanma davası Yargıtay’da devam ederken yeni bir dava açtı. 2013 yılında açılan ve yaklaşık 6 yıldır devam eden dava devam ederken yeni dava da İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Görülen duruşmada tarafları avukatları temsil ederken, Kemal Gülman’ın damadı Rafael Benbasat ile oğlu Polat Gülman tanık olarak dinlendi.

DAMADI: “KEMAL BEY MAL VE MÜLKÜN YÜZDE 50’SİNİ FERYAL HANIMA BIRAKTI”

Tanık olarak dinlenen damat Rafael Benbasat, “Vahide, Kemal beye boşanma davası açtı. Kendisinin eve girmesini yasakladı. Kemal bey o tarihten sonra bir daha eve giremedi ve oğlu Polat’ın evinde bir buçuk yıl yaşadı. Vahide hanım giriş yasağı koyduğu için Kemal beyin bütün değerli eşyaları evde kaldı. Ancak, Vahide hanım tablo, takı gibi tüm eşyaların Kemal beyin çocuklarının evinde kaldığını iddia etti. Bunların hiçbiri doğru değildir. Kemal bey, boşanma davası açılmadan önce varlıklarını, mülklerinin yüzde 50’sini Feryal hanıma diğerlerini de çocuklarına dağıttı.” dedi.

“SADECE BABAMIN GİYSİLERİNİ ALMAK İÇİN POLİSLERLE BİRLİKTE EVE GİTTİK”

Daha sonra tanık olarak dinlenen oğlu Polat Gülman da, babası Kemal Gülman’ın 2013’te evden işe gelirken Vahide Feryal Gülman’ın kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını ve boşanma davası açtığını öğrendiğini söyledi. Polat Gürman, “Kemal bey, o tarihten sonra bir daha evine gidemedi. Bir yıl benimle kaldı. Birlikte depresif bir süreç geçirdik. Yaptığımız işten de randıma alamadık. Vahide Feryal babamın itibarını zedelemek için sürekli medyaya çıktı. Yalan beyanlarda bulundu. Bizim onu ofise almadığımızı, evrakta sahtecilik yaptığımızı ve evdeki tabloları aldığımzı söyledi. Bunların hepsi yalan beyanlardı. Uzaklaştırma kararı olduğu için bir süre sonra polis eşliğinde sadece babamın giysilerini almak için eve gittim” diye konuştu.

“BABAM MALLARI SÖZLEŞME KARŞILIĞINDA VERDİ”

Annesi Vahide Feryal Gülman’ın ayrıca babasını çete kurmakla, personelini de çetenin üyesi olmakla savcılığa şikayet ettiğini anlatan oğul Polat Gülman, halen savcılıkta devam eden bir soruşturma olduğunu hatırlattı ve “Babam Vahide Feryal’e ve bize güven ortamında bir takım mallar verdi. Bunları taksitle ödememiz için vermişti. Karşılığında da sözleşme imzalatmıştı. Biz evlatları olarak taksitli bir şekilde geri ödemesini yaptık. Vahide Feryal ise ödemedi. Sözleşmedeki imzanın ise sahte olduğunu söyledi. Ancak adli tıpta imzanın kendisine ait oldupu ortaya çıktı” ifadesinde bulundu.

“BABAM BİRAZ KAPININ ÖNÜNE KONMUŞ GİBİ OLDU”

Polat Gülman, “Uzaklaştırma kararı babamın kendisini darp ettiğini iddia etmesi üzerine verildi. Ancak bu yaşımıza kadar babam bize bir fiske vurmamıştır. Babam işe uğurlanmıştır. Akabinde uzaklaştırma kararı gelmiştir. Karar evden uzaklaştırıldığı günden 2 hafta önce verilmişti. Bu iki haftalık süreçte iki seyahate beraber gitmişlerdir. Dolayısıyla babam biraz kapının önüne konmuş gibi oldu” diye konuştu. Mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Feryal Gülman 21 yıllık eşi Kemal Gülman’ın kendisini 22 yaşında genç bir kızla aldattığını iddia ederek 2013 yılında boşanma davası açmıştı. Vahide Feryal Gülman eşinden 200 milyon lira tazminat talebinde bulumuş, Kemal Gülman da, eşinin ağır kusurlu davrandığı gerekçesiyle 500 bin lira tazminat istemiyle yeni bir boşanma davası açmıştı. Boşanma davası Yargıtay’da beklerken Kemal Gülman eşi hakkında yeni bir dava açmıştı.