Polen Emre kimdir? Polen Emre nereli ve kaç yaşında?

Polen Emre, 1991 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile yaşayan Polen Emre hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... Polen Emre nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fadik karakterini canlandıran Polen Emre hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…Polen Emre kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

POLEN EMRE KİMDİR?

Polen Emre, 1991 yılında Adana’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Plato Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü'nde tamamlamıştır. Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev alan Fadik Emre, en son Vasıf Öngören'in yazdığı Asiye Nasıl Kurtulur oyununda Asiye karakteriyle tiyatro izleyicisinin karşısına çıktı.

İlk oyunculuk deneyimini de Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Fadik karakteri ile yaşayan Polen Emre, 1.75 metre boyunda ve 54 kilodur.

Polen Emre’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Bir Zamanlar Çukurova (Fadik) (TV Dizisi)