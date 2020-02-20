Pop Smoke öldürüldü

Kısa bir süre önce yeni şarkılarını sevenlerinin beğenisine sunan 20 yaşındaki Rapçi Pop Smoke kendi evinde öldürüldü. Polis yetkililerinin doğruladığı silahlı saldırı olayında birkaç kişi gözaltına alındıysa da sonrasında serbest bırakıldı.

Tanıkların ifadelerine göre biri maskeli altı kişi rapçinin evine girdi ve sonrasında Smoke’u öldürdü. Henüz 16 yaşındayken popüler işlere imza atan ve büyük paralar kazanan Smoke, genç yaşında kazandığı bu başarıyı ‘Yüksek risk, yüksek ödül’ olarak tanımlamış ve ünlü olmadan önceki yaşantısına da göndermede bulunmuştu.

Youtube’da 24 milyondan fazla görüntülenme oranına ulaşan rapçinin ardından Minaj, 50 Cent ve Chance the Rapper gibi birçok sanatçı sosyal medya hesabından taziye paylaşımında bulundu.