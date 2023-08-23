Britney Spears mutfaktaki hünerlerini gösterdi: Menemen yaptı

14 ay boyunca evli kaldığı eşi Sam Asghari'yle boşanma sürecinde olan pop yıldızı Britney Spears, Instagram hesabından yeni bir video paylaştı.

Sozcu.com.tr

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41 yaşındaki ABD’li popstar Britney Spears, sosyal medya hesabında paylaştığı videoyla mutfaktaki hünerlerini gösterdi.

Salı günü paylaşım yapan Spears, yaptığı omleti gösterdi. Ayrıca takipçilerine yumurta tabağına eklemeyi en çok sevdiği malzemelerden biri hakkında da soru sordu. “Neden restoranlar omlette dolmalık biber servis etmiyor??? İşte böyle hoşuma gitti!!! Çok tatlılar!!!” diye yazan ünlü şarkıcı, biber emojisi de ekledi.

Video sırasında Spears yumurtaları tek eliyle kırarken ayrıca domates ve biber de doğrayıp bir dilim peynirle birlikte tavaya ekledi. Yumurta pişince beyaz bir tabağa koydu ve baharat döktü.

Altı yıllık ilişkileri ve 14 aylık evliliklerinin ardından boşanma kararı alan ünlü şarkıcı ve dansçı eşi Sam Asghari (29), geçen hafta ortaya çıkan mahkeme belgelerinde boşanma için “uzlaşmaz farklılıklar” sebep gösterdi ve çiftin üç hafta önce ayrıldıkları ifade edildi.

2016'da “Slumber Party” adlı şarkının klibini çekerken tanışan çift, ayrılık haberiyle hayranlarından üzücü tepkiler almıştı.

“Acıya dayanamadığı” şeklinde açıklama yapan Spears, artık bekar olarak yaşamın tadını çıkarmaya başladı.

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