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Popstar’a damga vuran Mehtap’ın inanılmaz değişimi!
Popstar’a damga vuran Mehtap’ın inanılmaz değişimi!
Müzik kariyerindeki çıkışını Popstar yarışması ile yakalayan, farklı yorumu ve tarzı ile de dikkatleri üzerine çeken Mehtap'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları gören değişimine inanamıyor.
Magazin 2 Mart 2019 - 14:36

Bir arkadaşının ısrarıyla Popstar’a katılan Mehtap Yılmaz, tüm elemeleri geçip, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başarmış; sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla kısa sürede de herkesin kalbini kazanmıştı.

Çıt çıt eklettiği saçları, abartı makyajı, abiye elbiseleriyle hatırladığımız Mehtap, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adeta bambaşka biri olduğunu gösterdi.

Popstar Mehtap, yarışmadan sonra gelen ünüyle birlikte çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı.

Şimdilerde ise Avrupa dahil olmak üzere çeşitli yerlerde sahne alıyor, mesleğini icra ediyor.

Mehtap, büyük değişimi ve iddialı pozlarıyla Instagram’da dikkat çekiyor.

Son güncelleme: 15:34 - 02.03.2019
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