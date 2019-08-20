Porno film sektörüne giren Bella Throne’dan üstsüz paylaşım

Eski Disney yıldızı Bella Throne yine gündemden düşmüyor. Yaptığı her şeyle olay olan Throne, en son porno film sektörüne gireceğini açıklamıştı.

21 yaşındaki eski Disney yıldızı Bella Throne Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla yine gündemde. Geçtiğimiz günlerde bir yetişkin filmi yöneteceğini açıklayan Throne, konu hakkında “Filmi yapmak için bana ilham veren şey temel olarak bir erkek ve bir kadın arasındaki egemenlik konusundaki kavgaydı ve dünyamızda böyle şeylerin var olması cinsel senaryo dışında bununla ne kadar alakalı olduğunu düşünmekti” şeklinde belirtmişti.

Cesur güzel geçtiğimiz aylarda kendisinin çıplak fotoğraflarını internette yayınlamakla tehdit eden hackerlara da kendi fotoğraflarını twitter üzerinden yayınlayarak meydan okumuştu.



