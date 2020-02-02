Postacı filmi konusu ve oyuncuları: Postacı nerede çekildi?

1984 yapımı Postacı filmi başrollerinde Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar yer alıyor. Posta dağıtıcısı Adem sevdiği kızı almak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. İşte Postacı filminin çekildiği yer, oyuncuları ve konusu…
POSTACI NEREDE ÇEKİLDİ?
Başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik'in yer aldığı Postacı filmi Beşiktaş'ta çekildi.
POSTACI KONUSU
Sevtap (Fatma Girik) aynı mahallede oturan posta dağıtıcısı Adem beğenir. Birbirlerini beğenirler. Bu ara tatilini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen Sevtap'ın ağabeyi, bu ilişkiye şiddetle karşı çıkar. Ama Sevtap, sonunda beğendiği adama kaçar, çeşitli olaylardan sonra Sevtap'la Adem evlenir.
POSTACI OYUNCULARI
Kemal Sunal
Nubar Terziyan
Fatma Girik
Erdal Özyağcılar
İhsan Yüce
Ulvi Alacakaptan