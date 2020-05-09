Postacı nerede çekildi? Postacı filmi konusu ve oyuncuları…

Yönetmenliğini Mehduh Ün’ün yaptığı, Kemal Sunal’ın başrolünde oynadığı Postacı tekrar izleyici ile buluşuyor. bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Postacı filminin senaristi ise Umur Bugay. Peki Postacı nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler?
POSTACI KONUSU
Sevtap (Fatma Girik) aynı mahallede oturan posta dağıtıcısı Adem beğenir. Birbirlerini beğenirler. Bu ara tatilini geçirmek üzere Türkiye’ye gelen Sevtap’ın ağabeyi, bu ilişkiye şiddetle karşı çıkar. Ama Sevtap, sonunda beğendiği adama kaçar, çeşitli olaylardan sonra Sevtap’la Adem evlenir.
POSTACI NEREDE ÇEKİLDİ?
Başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik’in yer aldığı Postacı filmi Beşiktaş’ta çekildi.
POSTACI OYUNCULARI
Kemal Sunal
Nubar Terziyan
Fatma Girik
Erdal Özyağcılar
İhsan Yüce
Ulvi Alacakaptan