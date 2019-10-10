Poyraz Ar kimdir? Poyraz Ar nereli ve kaç yaşında?

Poyraz Ar, 2013 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Benim Adım Melek dizisiyle çıkan Poyraz Ar hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Poyraz Ar nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Benim Adım Melek dizisinde Seyit Ali karakterini canlandıran Poyraz Ar hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Poyraz Ar kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

POYRAZ AK KİMDİR?

Poyraz Ar, 8 Mart 2013 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlköğretim hayatına yeni başlayan Poyraz Ar'ın Benim Adım Melek dizisi ilk oyunculuk deneyimi olacaktır. Dizide Melek'in 2 oğlundan biri olan Seyit Ali karakterine hayat veren Poyraz Ar, 1.26 metre boyunda, 22 kilo ve Balık burcudur.

Poyraz Ar'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Benim Adım Melek (Seyit Ali) (TV Dizisi)