Prens Harry, Hollywood kültürüne bir türlü alışamadı

Royal Holloway'de pazarlama ve tüketici araştırması profesörü Pauline Maclaran, Prens Harry'nin Hollywood kültüründen gelen Meghan Markle ile rahat olmadığını ileri sürüyor. Maclaran, ikilinin arasında gerginlik yaşandığını ve bunun nedeninin de iki farklı kültür olduğunu iddia ediliyor.

Sozcu.com.tr

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2018’de hayatlarını birleştiren Meghan Markle ve Prens Harry, Ocak 2020’de de kraliyet görevlerinden ayrıldılar. Ancak Royal Holloway’de pazarlama ve tüketici araştırması profesörü olan Pauline Maclaran, Prens Harry’nin Markle’ın yanında rahat olmadığını söylüyor.

Maclaran birinin kraliyet ailesi kültüründen diğerinin ise Hollywood kültüründen geldiğine dikkat çekiyor: “Bu farklı marka kültürlerinin karışımı, zaman zaman gerginlik yaratacak, hatta kesinlikle Meghan İngiltere’de bulundukları süre boyunca çalışan bir kraliyet olmaya çalıştığında yarattı bile.”

Maclaran ayrıca, birçok kişinin Harry’nin sahnede daha rahat olan eşinin yanında tahta gibi göründüğünü kaydettiği NAACP Görüntü Ödülleri’nde Dük ve Düşes’in görünüşü hakkında da konuştu: “Harry’nin rahatsızlığı, onun Hollywood ünlü kültürüne henüz alışkın olmamasının bir yansıması.”

Çift, bir süredir iki çocukları Archie ve Lilibet ile birlikte Kaliforniya, Montecito’da yaşıyor.

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