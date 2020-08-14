Prens Harry için bomba iddia: 1 yıla kalmadan kaçar

Prens Harry ve Meghan Markle'ın 107 milyon TL'ye aldıkları ev İngiliz basınında geniş yankı buldu. Daily Mail yazarı Janet Street Porter, Harry'nin bir yıla kalmadan 'altın kafes'ten sıkılıp kaçmak isteyeceğini iddia etti.

Prens Harry ve eşi Meghan Markle Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşse de, İngiliz kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

Çiftin Prens Charles’tan maddi destek alarak ABD’de kendilerine ait bir ev alması ülkede geniş yankı buldu. Harry ve Meghan’ın temmuz ayında yerleştikleri Santa Barbara’daki 18 bin metrekarelik evi tam 14.6 milyon dolara (107 milyon TL) aldığı öğrenildi.

Daily Mail gazetesinden Janet Street-Porter, 9 odası ve 16 banyosunun yanı sıra tenis kortu, havuz, kütüphane, sauna, spor salonu, oyun odası, sinema salonu ve şarap mahzeni bulunan evi ‘altın kafes’ olarak tanımladı.

Porter, Santa Barbara’nın kötü giyimli kimsenin bulunmadığı, çimlerin her zaman mükemmel göründüğü, golfçülerin, polo oyuncularının ve senaryo yazarlarının favori bölgesi olduğunu vurguladı.

İnsanların her gün tenis oynadığı, akşam üstü 5’te içeceklerini yudumlayıp akşam 8’de yatağa girdikleri bu yerde Harry’nin uzun süre yapamayacağını söyleyen Porter, 1 yıla kalmadan altın kafesten kaçarak eve dönmek isteyeceğini iddia etti.