Prens Harry Kate Middleton’a “Senin o baştan çıkaran bacakların” diyecekken engellenmiş

Geçtiğimiz hafta Fas gezisinde eşi Meghan Markle'a yaptığı soğuk espri ile tepki çeken Prens Harry, meğer abisi Prens William'ın düğününde de az daha büyük bir skandala imza atıyormuş. Harry, hazırladığı konuşmada Kate Middleton için "Senin o baştan çıkaran bacakların" diye başlayan bir yazı hazırlamış...

Geçtiğimiz mayıs ayında oyuncu Meghan Markle ile evlenen ve yaklaşık 10 aydır özellikle İngiliz halkının ve basınının tepkisini çeken Prens Harry, Fas gezisinde eşi Meghan Markle’a yaptığı soğuk espriyle gündemdeyken, dün ortaya çıkan bir olay skandal niteliğinde…

Fas gezisinde 7 aylık hamile eşini tebrik eden Faslı bir kadının ‘Tebrik ederiz’ demesi üzerine, herkesin içinde “Dur bir dakika, sen hamile misin?” deyip ardından da “Bebek benden mi?” diye soran ve ortamı “buz kestiren” Prens Harry, meğer abisinin düğününde de az daha bir skandala imza atıyormuş.

Harry: Life, Loss and Love adlı biyografinin yazarı Katie Nicholls’un bakın skandalı nasıl anlatıyor… Prens William’ın 2011’deki düğününde sağdıç olan Harry’nin tören için bir konuşma hazırlaması gerekiyordu. Konuşmasını hazırlayan Prens Harry, daha sonra bunu kontrol etmesi için o dönemde sevgilisi olan Chelsy Davy’ye verdi.

Genç kadın da konuşmanın içinde geçen “Senin o çekici bacakların” ya da “Senin o baştan çıkaran bacakların” anlamına gelen kelimeyi görünce hemen Harry’den bu kısmı konuşmadan çıkarmasını istedi ve Harry’nin büyük bir doğallık ve biraz da muziplikle yazdığı bu kısmın gelin Kate Middleton’ı utandırabileceğini belirtti.

Prens Harry de sevgilisinin bu isteğini dikkate aldı ve konuşmadan o kısmı çıkardı. Şayet eski sevgilisi yazıyı okumamış ve o cümleleri konuşmadan çıkartmamış olsaydı, yıllarca konuşulacak bir skandala imza atmış olacaktı…