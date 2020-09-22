Prens Harry Oscarlı yönetmenden ders alıyor

İngiliz Prens Harry (36) ve aktris Meghan Markle (38) çifti, ABD'ye taşındıktan sonra dijital yayın platformu ile 150 milyon dolarlık anlaşma yapmıştı. Harry, eşiyle hazırlayacakları yapımlarda etkili olabilmek için Oscarlı yönetmen Ron Howard'dan ders almaya başladı. ABD'li Meghan evlenmeden önce kraliyet ailesine katılabilmek için 'saray görgüsü' dersleri almıştı.

Finansal bağımsızlıklarını kazanmak ve kendilerine farklı bir yaşam kurmak için İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ayrılan Prens Harry ile Meghan Markle yeni projeleri için çalışmalarına hız verdi. Bir yandan dijital yayın platformu ile 150 milyon dolarlık anlaşma yapan çift diğer yandan gizli tuttukları bir projenin yapımcılığı için çalışmalarına devam ediyor.

Projeleri için prodüksiyon kursuna kaydolan Prens Harry ayrıca Oscar ödüllü yönetmen Ron Howard’dan film yapım dersleri almaya başladı.

A Beautiful Mind filmiyle iki Oscar kazanan 66 yaşındaki yönetmen Ron Howard, 70’lerin sitcom Happy Days’de Richie Cunningham karakterini canlandırmaya başladı. Oyunculuktan yönetmenliğe geçti ve Hollywood’da kamera arkasındaki en saygın figürlerden biri oldu.