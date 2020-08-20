Prens Harry ve Meghan yapımcılığa soyunuyor!

İngiltere'den ayrılarak ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle, Hollywood'a adım atmaya hazırlanıyor. Çiftin bir projede yapımcı olarak yer alacağı iddia edildi.

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’de yaşama kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, İngiltere’de manşetleri süslemeye devam ediyor.

Son olarak Santa Barbara’da aldıkları 107 milyon TL’lik evle gündeme gelen çiftin, Prens Charles’tan maddi yardım aldıkları öne sürülmüştü.

Kraliyet görevlerinden sonra ‘Sussex Royal' ismini markalaştırmak ve maddi olarak özgür olmak isteyen ikiliye unvanlarını bıraktıkları için Kraliçe Elizabeth engel oldu.

Yeni yatırımlar için fırsat kollayan Harry ve Meghan’ın gözlerini Hollywood’a çevirdiği öğrenildi. Suit dizisiyle üne kavuşan Markle’ın öncülüğünde, çiftin bir Hollywood projesinde yapımcı olarak yer alacağı iddia edildi.

Harry ve Meghan’dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, projeyle ilgili detayların sır gibi saklandığı belirtildi.