Prens Harry ve Meghan’dan çarpıcı karar! Yeni adresleri ortaya çıktı

Prens Harry ve Meghan Markle, ABD'de yeni bir hayat kurma yolunda emin adımlara ilerliyor. Çiftin kendilerine ait bir ev satın aldıkları ortaya çıktı.

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak Kanada-ABD-İngiltere üçgeninde yaşama kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, yeni düzenlerini kurmak için önemli bir adım attı.

Ünlü oyuncu Tyler Perry’nin Beverly Hills’teki 12 odalı evinde oturan Harry ve Meghan, 18 milyon dolarlık konutu boşaltarak kendilerine bir ev aldı.

California’nın Santa Barbara bölgesini seçen çiftin, temmuz ayının başında yeni evlerine taşındıkları belirtildi.

‘YAŞITLARIYLA OYNAYACAK’



İngiliz basınına konuşan çifte yakın bir kaynak, evin maliyetiyle ilgili detay vermezken, “Oprah ya da herhangi birinin evinde değiller. Bu evi kendileri için aldılar ve İngiltere’den ayrıldıktan sonra yaşamak istedikleri yer burası. Sessiz ve mahremiyete dikkat edilen bir bölge. Archie’nin kendi yaşıtlarıyla oynayıp olabildiğince normal bir hayatı olabileceğini umuyorlar” dedi.

Harry ve Meghan’ın ev satın aldığı Santa Barbara’da fiyatların 100 milyon dolara kadar çıkabildiği ifade ediliyor.