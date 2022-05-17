Prens Harry’nin eski sevgilisi gizlice evlendi mi?

2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrıldığını açıklayan Prens Harry, aşk hayatı ile de konuşulmaya devam ediyor. Şimdi de prensin eski sevgilisi Chelsy Davy'nin evlendiği iddia ediliyor.

Sozcu.com.tr

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36 yaşındaki iş insanı Chelsy Davy, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin gelini olmak istemediği için yedi yıldır birlikte olduğu Prens Harry’den ayrılmıştı.

Şimdi çeşitli kaynaklar, Davy’nin Eton Koleji’nde tanıştığı 37 yaşındaki otel işletmecisi Sam Cutmore-Scott ile evlendiğini söylüyor.

Daily Mail’in haberine göre çift konu hakkında yorum yapmayı reddetti. Ancak Chelsy Davy’nin arkadaşlarıyla alyans taktığı bir fotoğrafı paylaştığı konuşuluyor.

Davy, Mart 2022’de de ilk çocuğu Leo’yu dünyaya getirdi ancak babasının kimliği açıklanmadı.

Sam Cutmore-Scott ise Christopher Nolan’ın Oscar ödüllü filmi Tenet ve drama dizisi Deception’daki rolleriyle tanınan 35 yaşındaki Jack Cutmore-Scott’un erkek kardeşidir.

Prens Harry ve Chelsy Davy çiftinin ilişkisi 2004 yılında ikisi de öğrenciyken başladı ve 2011 yılında sona erdi. Bu ilişkinin ardından Prens Harry, 2018 yılında Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile evlendi. Çift şu an Amerika’da yaşıyor ve iki çocukları bulunuyor.

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