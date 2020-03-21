Prenses Beatrice’in düğününe corona virüsü engel oldu

Prenses Beatrice ve Eduardo Mapelli Mozzi’nin 29 Mayıs’ta yapılması planlanan düğünü, corona virüsü nedeniyle iptal edildi. Yakın aile ve arkadaşlarının katılacağı bir tören yapıp yapmamakta kararsız olan çiftin, Buckingham Sarayı’nda düzenlenecek olan düğün resepsiyonun olmayacağı kesinleşti.

Kraliyet gazetecisi Omid Scobie, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Prenses Beatrice ve Mapelli Mozzi evlenmek için sabırsızlanıyorlar. Ancak şu anki durumu göz önünde bulundurarak riske girmek istemiyorlar. Düğün planları için hükümetin uyarılarını dikkate alacaklarını söylenen çiftin küçük bir seremoni veya sadece ikisinin katıldığı bir tören arasında karar vermesi bekleniyor” dedi.