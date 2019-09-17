Prenses Diana ile ilgili ilginç detay

Prenses Diana ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan detay, okurları şaşırttı. Vogue dergisinin yayıncısı Nicholas Coleridge, 1991'de hayatını kaybeden Diana'nın kendisine "Göğüslerim çok mu küçük?" diye sorduğunu açıkladı.

Vogue dergisinin yayıncısı Nicholas Coleridge, “The Glossy Years” (Parlak Yıllar) adıyla kaleme aldığı anılarında 1997 yılında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden ve vefatına dair birçok spekülasyon yapılan Galler Prensesi Diana ile ilgili ilginç bir diyaloğu anlattı. Diana’nın 1996’da ‘The Daily Mirror’ gazetesinde üstsüz fotoğrafının yayınlanmasından birkaç gün sonra prenses ile öğle yemeğine çıktığını anlatan Coleridge, o dönemde Diana’nın 14 yaşındaki oğlu Prens William’ın okulda zor bir dönem geçirdiğini söyledi.

Ünlü yayıncı, Diana’nın yemek sırasında kendisine “Nicholas, sana bir şey sorabilir miyim? Lütfen dürüst ol. Daily Mirror’daki fotoğrafımı gördün mü? Hani şu üstsüz olanı? O (Prens William) çok üzgündü. Bazı arkadaşlarının göğüslerinin çok küçük olduğunu söyleyerek onunla alay ettiğini söyledi. Sence göğüslerim çok mu küçük?” dediğini iddia eden Coleridge, bu soru üzerine pancar gibi kızardığını ve “Mükemmeller, hiç endişe etme” yanıtı verdiğini söyledi.