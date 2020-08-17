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Prenses Diana rolünü Elizabeth Debicki oynayacak
Prenses Diana rolünü Elizabeth Debicki oynayacak
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in tahttaki yıllarını konu alan The Crown dizisiyle ilgili merakla beklenen bir sorunun yanıtı ortaya çıktı. Dizide Prenses Diana'yı oynayacak isim Elizabeth Debicki oldu.
Tayfun HOPALI / ABD
Magazin 17 Ağustos 2020 - 09:10

Dünya çapında büyük bir izleyici kitlesi bulunan The Crown dizisinde, Prenses Diana’yı canlandıracak isim merak konusuydu.

Rolü aldığı açıklanan 29 yaşındaki Elizabeth Debicki, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Prenses Diana’nın ruhu, sözleri ve eylemleri pek çok kişinin kalbinde yaşıyor. Beni birinci bölümden beri kendisine bağlayan bu diziye katılmak gerçek ayrıcalığım ve onurum” ifadelerini kullandı.

Prenses Diana.

The Crown’un yaratıcısı Peter Morgan, ocak ayında yaptığı açıklamada serinin beşinci sezonda sona ereceğini duyurmuştu.

6. SEZON MÜJDESİ

Ancak fikrini değiştiren Morgan, “Beşinci serinin hikayelerini tartışmaya başladığımızda, hikayenin zenginliğine ve karmaşıklığına adalet sağlamak için orijinal plana geri dönmemiz ve altı sezon yapmamız gerektiği çok geçmeden anlaşıldı” dedi.

Son güncelleme: 09:13 - 17.08.2020